Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 23-29 Nisan tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nemli, diğer günlerde üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, yarın parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, pazar parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu diğer günler parçalı veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.