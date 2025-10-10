Haspolat’ta iş kazası: 45 yaşındaki işçi yaralandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 45 yaşındaki Zahoor Ahmed, kullandığı spiral (taşlama) makinesinin kesme taşının kopması sonucu sağ kolundan yaralandı.
Yaralı işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ahmed’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
