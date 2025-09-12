  • BIST 10294.44
  • Altın 4848.095
  • Dolar 41.3686
  • Euro 48.4961
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGazze'de yeni göç dalgası

Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

» »
Son dönemde gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik polis soruşturmaları sonucunda üç ayrı olayda şüpheliler tespit edilerek tutuklandı.
Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Gönyeli’de Cep Telefonu Hırsızlığı

30 Nisan 2025 tarihinde, Gönyeli’de Soylu Sokak üzerinde bir şahıs tarafından düşürülen cep telefonunun, S.C. (E-38) tarafından bulunarak çalındığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli, 11 Eylül 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Akçiçek’te Büyük Çaplı Malzeme Hırsızlığı

2024-2025 yılları arasında Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağından, C.T. (E-42) adlı şahsın, kullanımındaki kamyonla başka bir şirkete ait 1.350.731 TL değerinde ve 3.607,74 ton ağırlığındaki malzemeleri, Geçitköy’deki tesise teslim etmesi gerekirken farklı yerlere sevk ederek çaldığı ortaya çıktı. Olayın polisin bilgisine ulaşması üzerine yürütülen soruşturmada, şüpheli 11 Eylül 2025’te tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Girne’de Araçtan Hırsızlık

26 Ağustos 2025 tarihinde, Girne’de Tepebaşı Sokak üzerindeki bir apartmanın park alanında bulunan bir aracın içinden 200 ABD Doları, 2.000 TL nakit para ve bir adet kadın parfümü çalındı. Girne Adli Şube Amirliği ekipleri, 12 Eylül 2025 saat 03:00 sıralarında aynı sokak üzerinde devriye sırasında şüpheli D.M.S.M. (E-22)’yi tespit etti. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, çalınan parfüm emare olarak bulundu. Şüpheli tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi12 Eylül 2025 Cuma 12:46
  • 80 Bin euro tartışması: Kaçırıp darp ettiler12 Eylül 2025 Cuma 12:23
  • Holguin dün akşam adaya geldi, bugün Hristodulidis’le görüşecek12 Eylül 2025 Cuma 12:22
  • 5 Kıbrıslı Rum da tutuksuz yargılanacak12 Eylül 2025 Cuma 12:20
  • 80 Bin euro tartışması: Kaçırıp darp ettiler12 Eylül 2025 Cuma 12:19
  • Bağımsız aday Kırdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu YSK’ya yaptı12 Eylül 2025 Cuma 12:17
  • Yeni eğitim yılı 15 Eylül’de başlıyor: Çocuklarımızın can güvenliği hepimizin sorumluluğu12 Eylül 2025 Cuma 09:08
  • Sigaraya zam!12 Eylül 2025 Cuma 07:59
  • Erhürman: Çocuklarımıza gurur duyacakları bir ülke bırakacağız12 Eylül 2025 Cuma 07:59
  • Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!12 Eylül 2025 Cuma 07:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti