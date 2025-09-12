Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Gönyeli’de Cep Telefonu Hırsızlığı

30 Nisan 2025 tarihinde, Gönyeli’de Soylu Sokak üzerinde bir şahıs tarafından düşürülen cep telefonunun, S.C. (E-38) tarafından bulunarak çalındığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli, 11 Eylül 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Akçiçek’te Büyük Çaplı Malzeme Hırsızlığı

2024-2025 yılları arasında Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağından, C.T. (E-42) adlı şahsın, kullanımındaki kamyonla başka bir şirkete ait 1.350.731 TL değerinde ve 3.607,74 ton ağırlığındaki malzemeleri, Geçitköy’deki tesise teslim etmesi gerekirken farklı yerlere sevk ederek çaldığı ortaya çıktı. Olayın polisin bilgisine ulaşması üzerine yürütülen soruşturmada, şüpheli 11 Eylül 2025’te tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Girne’de Araçtan Hırsızlık

26 Ağustos 2025 tarihinde, Girne’de Tepebaşı Sokak üzerindeki bir apartmanın park alanında bulunan bir aracın içinden 200 ABD Doları, 2.000 TL nakit para ve bir adet kadın parfümü çalındı. Girne Adli Şube Amirliği ekipleri, 12 Eylül 2025 saat 03:00 sıralarında aynı sokak üzerinde devriye sırasında şüpheli D.M.S.M. (E-22)’yi tespit etti. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, çalınan parfüm emare olarak bulundu. Şüpheli tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.