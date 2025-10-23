HP Genel Sekreteri Alas: Bir an önce erken seçim kararı alınmalı

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümetin kurumları borçlandırmaya devam ettiğini belirterek, meclisten erken seçim kararı alınmasını talep etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, bir an önce erken seçim kararı alınmasını talep ederek, meclisi "halka; ülkeyi akılcı ve doğru yönetecek kişilere teslim etmekten başka yol olmadığını" savundu.

Yazılı açıklamasında, erken seçim çağrısı yapan Alas, hükümetin yönetemediğini savunduğu kurumları borçlandırmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ilgili bazı iddialarda da bulunan Alas, 2023'te 13, 2024'te 9 defa borçlandırılan kurumun, bu yıl içinde dördüncü kez borçlandırılacağını ileri sürdü.

Turgut Alas, dünün tarihini taşıyan bir karara işaret ederek, “TÜK İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı ile yaklaşık 3 Milyon dolar borçlandırılıyor” iddiasında bulundu.