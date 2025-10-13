Hristodulidis Mısır'a gidiyor...

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Barış Zirvesi’ne katılmak amacıyla bugün Mısır’a gideceğini yazdılar.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ı zirveye davet etmelerinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’ye teşekkürlerini sundu.

Rum şirketlerin Gazze’nin yeniden inşasında rol sahibi olmasını istediklerini söyleyen Hristodulidis, Rum Yönetimi olarak güvenlik konularında da rol sahibi olmak istediklerini belirtirken tüm bunların özellikle anlaşmanın ilk aşamasında üzerinde varılan konulara dayandığını bununla birlikte anlaşmanın ilk aşamasının hayata geçirilmesinin, bir sonraki adıma geçilmesi açısından belirleyici olduğuna da dikkati çekti.

Güney Kıbrıs’ın törene katılımıyla daha da güçlenip güçlenmeyeceği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, “Amalthia” yardım koridoruyla , bölge ülkelerinden nüfusun tahliye edilmesiyle bu davetin Güney Kıbrıs’ın bu rolünün tanınmasına ilişkin net bir gösterge olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hristodulidis, bu çerçevede bugün, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Avrupa Konuları Müsteşarı Marinela Rauna ile birlikte Mısır’da olacaklarını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde, diplomatik kaynaklara dayanarak Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesindeki önemli rolünün, gerek İsrail gerekse Arap dünyasındaki ülkelerle sahip olduğu sıkı ve iyi ilişkilerin-ki bu “Amalthia” insani yardım koridoruyla teyit edildi- Güney Kıbrıs’ı Gazze ile ilgili diplomatik gelişmelerin merkezine taşıdığını yazdı.

Gazete yine diplomatik kaynaklara dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in zirveye davet edilmesinin, Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu’daki insani yardım ve istikrar unsuru olarak rolünü de teyit ettiğini belirtti.

-Hristodulidis Kıbrıs sorunu

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunu hakkında yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kendilerinin ihtiyatlı iyimser olmasına olanak sağlayan küçük adımların atıldığını ifade etti.

Hristodulidis, bir anma töreni kapsamında yaptığı açıklamada, Rum tarafının çabalarının sonuçlarının, ülkenin bağımsızlığını görmek için çabaların sürdürülmesine ve ümidin korunmasına olanak tanıdığını da belirtti.

Bu amaç için ilk günden itibaren çalıştıklarını belirten Hristodulidis, üstlendikleri girişimler, dinamik bir dış politika, stratejik ortaklarla bağların güçlendirilmesi, AB içerisindeki ve geniş bölgedeki rollerinin, uluslararası unsuru ve özlü müzakerelerin yeniden başlaması hedefine yol açmasını umut ettikleri çalışmaları yeniden faaliyete geçirmesini sağladığını ifade etti.