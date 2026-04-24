Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplanarak üç yasa tasarısıyla bir yasa önerisini görüştü.
Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Komite, KKTC ile TC arasında sürüş ehliyetleriyle ilgili imzalanan değişiklik onay yasa tasarısını da Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 09.00’da UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onayladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililerin de katıldığı toplantıda söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi.

- Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesi tamamlandı

“Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini tamamlayan Komite, tasarının ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıya bıraktı.

-Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı da ele alındı

“Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı birleştirilmiş şekliyle ele alan Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Toplantının bu kısmına davetli olarak Başbakanlık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

- Şahadet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi yapıldı

Komite, “Şahadet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine de devam etti. Tasarıyla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantında devam edecek.

- Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşüldü

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un önerisiyle hazırlanan “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı. Öneriyle ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısının bu kısmına davetli olarak Polis Genel Müdürlüğü ve Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katıldı.

Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer aldı.

 

