İsias davası öncesi Ruşen Yücesoylu Karakaya’dan adalet çağrısı: Birlikte olursak başarırız!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, iki yıldır gerçek adalet için mücadele ettiklerini vurgulayarak kamuoyundan dayanışma ve destek istedi.
İsias davasında kamu görevlilerinin, “görevi bilinçli şekilde ihmal” suçlamasıyla dördüncü kez hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya duygusal bir paylaşım yaptı.

Depremde kızı Selin Karakaya’yı kaybeden Karakaya, paylaşımında iki yıldır adalet arayışı içinde olduklarını vurgulayarak, her duruşmanın kendileri için yeniden yıkım anlamına geldiğini ifade etti. Karakaya, çocukların hayatını kaybettiği, annelerin acı içinde kaldığı bir ülkede adalet talep etmek zorunda bırakıldıklarını belirtti.

Mahkeme salonlarında vicdan ve ahlakla bağdaşmayan tutumlarla yüz yüze geldiklerini kaydeden Karakaya, “Olması gereken adaleti dileniyoruz” sözleriyle yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi. İki yıldır gerçekleri ortaya koyarak adalet istediklerini belirten Karakaya, karşılaştıkları tablo nedeniyle adalet sistemini sorgulamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Paylaşımında, içlerindeki acı ve sessiz çığlıklarla mücadele ettiklerini belirten Karakaya, tüm yaşananlara rağmen yılmadıklarını vurguladı. Karakaya, çocuklarına kavuşana ve gerçek adalet yerini bulana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydederek, çocuklarını seven ve bu acıyı anlayan herkesi destek vermeye çağırdı.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, paylaşımını “Birlikte olursak başarırız. Meleklerimiz bizi izliyor; onların verdiği güçle ayağa kalkmaya ve savaşmaya devam ediyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

 

