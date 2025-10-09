İskele Belediyesi Yaşam Kalitesini Artıran Projelerine Devam Ediyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kendisine eşlik eden İskele Belediyesi Proje Birimi ile birlikte yapımı devam eden ve son dokunuşları yapılan projeleri yerinde inceledi.

Bu kapsamda İskele’de yapımı tamamlanmak üzere olan Kapalı Pazar, İskele Gençlik Merkezi‘nin yanı sıra (İGEM) Boğaziçi, Aygün, Ağıllar, Topçuköy, Kilitkaya, Tuzluca, Boğaz, Boğaztepe ve Kalecik’te devam eden projelerde yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleme şansı buldu. Projelerin durumu hakkında Proje Birimi’nden bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, söz konusu projelerin halkın kullanımına açılması için çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

BAŞKAN SADIKOĞLU YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

İskele ve 21 köyünde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen İskele Belediyesi, her alanda aktif şekilde görev yapıyor. Altyapıdan çevre düzenlemesine, yol bakımından sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren İskele Belediyesi, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele ve köylerinde yürütülen çalışmaları dönem dönem yerinde incelemeyi sürdürüyor. İskele Belediyesi Proje Birimi ile geçtiğimiz günlerde sahada mesai yapan Başkan Sadıkoğlu’nun ilk durağı, yakın bir zamanda açılışı yapılacak Kapalı Pazar Alanı ile İskele Gençlik Merkezi (İGEM) oldu.

KAPALI PAZARIN AÇILIŞI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

KKTC’deki en büyük Pazar alanına sahip olacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar ve Terminal Alanı, yılsonundan önce kapılarını açmayı hedefliyor. Başkan Sadıkoğlu da açılış için geri sayımın başladığı Kapalı Pazar alanını ziyaret etti. İskele’nin çehresini değiştirecek proje, 15.500 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. 120 araçlık otopark, 1300 metrekare yeşil alana sahip olacak söz konusu proje, konforlu ve modern bir yapıda halkın kullanımına açılacak. İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Yeri ve Terminal Alanı, pazarcı esnafı kadar vatandaşı da kışın yağmurdan ve soğuktan, yazın ise sıcaktan ve güneşten koruyacak. Esnafın ve vatandaşın daha rahat, modern ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacak proje, yaz ve kış aylarına uygun şekilde tasarlandı. Proje TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile hayat buluyor.

İGEM GENÇLİĞE HİZMET VERECEK

Yine İskele Belediyesi'nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş birliği Ofisi'nin katkılarıyla yapımında sona yaklaşılan İGEM’in (İskele Gençlik Merkezi)açılışı için de hazırlıklar başladı. Başkan Sadıkoğlu da yapımında sona yaklaşılan merkezi ziyaret etti, çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında gençlerin kullanımı için açılacak merkez gençliğe hizmet verecek, etkinlik ve faaliyetler burada yapılabilecek.

KÖYLERDE PROJE YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

BOĞAZİÇİ DÜĞÜN VE ETKİNLİK ALANI ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİNDE SON DOKUNUŞLAR YAPILIYOR

Yalnızca kent merkezi ve etrafında değil İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde de çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırma hedefiyle projelerine yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Başkan ve beraberindeki proje birimi, Boğaziçi Düğün ve Etkinlik Alanı Çevre Düzenleme Projesini, Aygün eski İlkokul Binasındaki yenileme çalışmalarını, Ağıllar Köyü çok amaçlı sosyal ve spor alanını, Topçuköy Parkını, Kilitkaya Köy Lokali ve Çevre Düzenleme Projesini, Tuzluca’da yenilen çocuk parkını, Boğaztepe mini futbol sahasını, Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda bulunan büfedeki yenileme çalışmalarını, Kalecik Halı Saha ve Yeşil Alan Düzenleme Projesini, Turnalar Köyü Çok Amaçlı Salon projesi kapsamındaki yenileme çalışmalarını, Kaplıca halı saha yapımını, Altınova köy meydanı projesini yerinde inceledi.

BAŞKAN SADIKOĞLU: “İSKELE’NİN HER NOKTASINDA HİZMET ÜRETİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Proje Birimi ile ziyaret ettiği projelerin ardından yaptığı açıklamada İskele’nin her bölgesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri eş zamanlı olarak sürdürdüklerini ifade etti. Hedeflerinin, hem merkezde hem de köylerde herkesin daha modern, daha yaşanabilir bir çevrede yaşamasını sağlamak olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini destekleyecek projeleri de planlanan takvim doğrultusunda hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı..