İşler iyice karıştı... Erdoğan karşıtı Ümit Özdağ'dan da Tatar'a destek ziyareti ve açıklaması...

KTC’nin tanınmamasını Ankara’nın “yeterince müdahil olmamasına” bağlayan Özdağ, “bağımsız KKTC ideali”ne müdahil olmak için adaya geldiklerini açıkladı
Kıbrıs TV‘nin Detay programına konuk olan Ümit Özdağ, Türkiye’nin bugün KKTC’nin tanınması konusunda aktif bir politika izlemediği için tanınmadığını savunarak, Türkiye bu konuda aktif politika izlemeye başladığı andan itibaren KKTC’nin devlet olarak tanınacağını ileri sürdü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.