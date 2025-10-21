İşler iyice karıştı! UBP'de 6 vekil disipline verilecek iddiası!

UBP’de fırtına büyüyor: Üstel’den disiplin ve erken seçim hamlesi iddiası

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay çağrılarıyla birlikte tansiyon giderek yükseliyor. Kulis bilgilerine göre Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, parti içinde disiplin süreci başlatmaya hazırlanıyor.

Parti kaynakları, Hasan Taçoy, İzlem Gürçağ, Faiz Sucuoğlu, Ali Pilli, Zorlu Töre ve Resmiye Canaltay’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’a destek vermeyip parti içi dengeleri değiştirmeye çalıştıklarını iddia ediyor. Bu isimlerin UBP’yi olağanüstü genel kurula götürmeyi hedefledikleri, Üstel’in ise “parti disiplini ve birlik ruhunu zedeledikleri” gerekçesiyle hepsini disiplin kuruluna sevk etme hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

Tüm bu gelişmelerle eş zamanlı olarak Üstel’in erken seçim kartını da masaya koyabileceği konuşuluyor. Kulislerde, Üstel’in muhalefet partileriyle uzlaşı arayışında olduğu ve Aralık ayı sonunda baskın bir seçime gidilmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.