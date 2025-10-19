Ana Sayfa
Oy kullanma işlemi son erdi, sandıklar kapandı
SON DAKİKA
İşte ilk sonuçlar... Erhürman önde..
19.10.2025 19:01
İşte ilk sonuçlar... Erhürman önde..
Seçim yasağı ihlali: Tatar’a yönelik yasal süreç başlatıldı
YSK, seçim yasaklarına rağmen CNN Türk’e bağlanarak seçime yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar hakkında yasa ihlali gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Tozlu hava etkili olacak
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren çarşamba gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olacağını açıkladı.
Saat 15.00: Katılım Yüzde 45.20
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 15.00 itibariyle seçime katılım oranını yüzde 45.20 olarak açıkladı.
Nerede oy kullanacaksınız?
Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgileri www.mahkemeler.net ve www.ysk.gov.ct.tr adreslerinden öğrenebilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılıyor: Katılım saat 11.00 itibarıyla %13.43
19 Ekim 2025 Pazar 12:09
Seçimde 2 bin 166 polis mensubu görev alacak
19 Ekim 2025 Pazar 11:25
Üstel oyunu kullandı
19 Ekim 2025 Pazar 11:06
TDP Genel Başkanı Çeler oyunu kullandı
19 Ekim 2025 Pazar 11:06
Gazimağusa’da tartışma kanlı bitti: 1 kişi boynundan yaralandı, 2 kişi tutuklu
19 Ekim 2025 Pazar 11:03
Tufan Erhürman oyunu kullandı
19 Ekim 2025 Pazar 11:00
Seçim yasakları başladı
18 Ekim 2025 Cumartesi 18:05
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyecek
18 Ekim 2025 Cumartesi 12:11
Rum polis aracına çarptı, kuzeye kaçtı: 3 gün tutuklu
18 Ekim 2025 Cumartesi 12:10
Erhürman, seçim öncesi son etkinliği için bugün Dereboyu'nda: Yeni döneme yürüyoruz, gel!
18 Ekim 2025 Cumartesi 10:49
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.