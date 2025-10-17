İthal armut ve kivide limit üstü, yerli marul ve domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü

Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal armut ve kivide limit üstü, yerli marul ve domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 55 numunenin 53’ü temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Onbaşı İşl. Ltd. ait kivi firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. REE Tic. Cahide Kılıç’a ait armut devecide de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde alınan 11 numunenin 9’u temiz çıkarken, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Mağusa da sakin Murat Gazioğlu’na ait marul ile Hisarköy sakini Alim Duman’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.