Trump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Kaçak elektronik sigaralarla yakalandı, 54 bin TL ceza yazıldı

Kaçak elektronik sigaralarla yakalandı, 54 bin TL ceza yazıldı
Kaçak elektronik sigaralarla yakalandı, 54 bin TL ceza yazıldı

Gazimağusa’da dün saat 11.30 sıralarında “Güvenli Okul Projesi” kapsamında, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, şüpheli olarak görülen A.A.(E-22)’nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 22 adet elektronik sigara bulunarak emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahsa, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından 54 bin TL para cezası kesildi.

