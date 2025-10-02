Kaygan: TAM Parti’nin esas kadrosu mağdur insanlardır, halkımızdır

TAM Parti Genel Koordinatörü Ertan Kaygan ADA TV’de Ahmet İşcan’ın canlı yayın konuğu oldu. TAM PARTİ’nin yapılanma biçimi, mevcut hükumet ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaygan, TAM PARTİ’nin her alanda yetişmiş kadrosu bulunduğunu vurgulayarak, “Partimizin kadroları oldukça merak konusu. Bizim yapımız şimdiye kadar alışılagelmiş partilerden çok farklı. Bizim partimizde adını siyasetle duyurmuş çok fazla arkadaşımız yok. Bizim kadrolarımızda tamamen profesyoneller, alanında uzman kişiler, bu ülkenin en köklü üniversitelerinde öğrenci ve akademisyen yetiştiren profesörler var. Bunun yanısıra bizim kadromuzda halkımız var, çiftçimiz var, bu ülkede mağduriyet yaşamış herkes var. Biz onları dinliyoruz. Biz esnafı dinliyoruz. Geçim derdi olanı dinliyoruz. Bütün adımlarımızı, programımızı buna göre planlıyoruz. Bizim esas kadromuz mağdur kesimdir. Derdine çare arayan kesimdir. Biz bu insanların taleplerini, sesini dinleyerek yol alıyoruz” diye konuştu. TAM PARTİ’nin eğitime ve bilime verdiği öneme dikkat çeken Kaygan, parti içi eğitimlere de başlanacağını belirterek, alanında uzman kişilerle ve akademisyenlerle parti kurucu üyelerinin bir araya getirilerek farklı konularda eğitim seminerlerine başlanacağını duyurdu.

“ESKİ YÖNTEMLERLE İLERLEMİYORUZ”

Şu anda yönetmeyi bilmeyen bir hükumetle karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Kaygan, vatandaşın siyasetçiyi sadece seçim zamanı, oy istemek için gördüğünü belirterek, “Biz ilk günden beri bütün arkadaşlarımızla birlikte, sahadayız, sokaktayız. Esnafı dinliyoruz, çiftçiyi dinliyoruz, geçinemeyen vatandaşı dinliyoruz. Biz ülke sorunlarını çözmeye gönülden hevesli insanlarımızla yola çıktık. Bu ülke için alışılmış bir durum değil ama, biz mevcut partilerin ve eski yöntemlerin izinden gitmiyoruz. Aksi halde zaten bir parti kurmazdık, eski yöntemler işe yarasaydı bugün bunları konuşmuyor olurduk” dedi.

“BİZ TAM OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Ülkenin yıllarca parçalanarak yönetilmeye itildiğinin altını çizen Kaygan, “Biz tam olmak için yola çıktık. Yıllarca vatandaşı “sen sağcısın, sen solcusun, sen önce gelensin, sen sonra gelensin, sen laiksin, sen değilsin” söylemleriyle bölerek, parçalayarak yönetmeye çalıştılar. Biz şimdi bu parçaları tam hale getireceğiz ve bu ülkeyi ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla her alanda ayağa kaldıracağız” diye konuştu. Kaygan, TAM PARTİ’nin içinde bu algının kırıldığına dikkat çekerek, “TAM PARTİ’nin içinde, önceki yıllarda CTP’ye , TDP’ye, UBP’ye, YDP’ye, DP’ye üye olmuş ya da vaktiyle gönül vermiş veya hiçbir siyasi parti üyeliği olmamış kişiler var. Bu insanlar şu anda bir masa etrafında toplanıp birlikte hareket ediyor. Çünkü hepsinin derdi bu ülke için iyi bir şeyler yapmak. Biz parti içinde bunu başarmış durumdayız. Bunu ülke geneline yaymak asıl hedefimizdir” dedi.

“PARTİMİZ BU SEÇİMLERDE TARAFSIZDIR”

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili partisinin tutumunu açıklayan Kaygan, TAM PARTİ’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tamamen tarafsız olduğunun altını çizerek, “Biz parti olarak herhangi bir cumhurbaşkanı adayını desteklemiyoruz. Partimizin içinde sekiz adaydan herhangi birine oy verecek olan arkadaşlarımız var. Kurucu Başkanımız Sayın Serdar Denktaş, parti kurulmadan önce şahsi olarak desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Sayın Denktaş, hem kurultayımızda aday çıkacak arkadaşlar için hem de partimizin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsızlık kararı olduğu için kurultaya kadar başkanlık görevini bırakarak; onurlu, samimi ve ülkenin alışık olmadığı bir siyasi davranış gösterdi” diye konuştu.