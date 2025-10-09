Kazada Polis’e Yalan Beyan: 3 Kişi Tutuklandı

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda 6 Ekim 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Polis soruşturmasında, kazaya karışan salon aracın gerçekte E.A. (K-22) tarafından kullanıldığı, ancak B.K. (K-21) ile Ü.K. (E-34)’ün aralarında anlaşarak Ü.K.’nin aracı kullandığı yönünde polise yanlış bilgi verdikleri belirlendi.
Üç zanlı, polise yalan beyanda bulunmak ve adaleti yanıltmaya teşebbüs suçlarından tutuklandı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.