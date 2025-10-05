  • BIST 10858.52
"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi," yarın komitede görüşülecek

"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi" yarın Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde ele alınmaya başlanıyor.
"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi," yarın komitede görüşülecek

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, yarın saat 10.30’da toplanacak. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk’ün Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat’ın Başkan Vekili olduğu komitede, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ile Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı üye olarak yer alıyor.

Komitenin gündemindeki "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi’ni UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu sundu.

 

