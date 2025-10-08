  • BIST 10771.31
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık, G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.
Kıbrıslı Rum beş sanığın Askeri Mahkeme’deki davası 15 Ekim’e ertelendi

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanık avukatı Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada, savunmanın son tanığı olan ve Türkiye’den gelen Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı dinlendi.

Mahkeme, duruşmanın 15 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Bir sonraki duruşmada, iddia makamı ve savunmanın hitaplarının ardından mahkemenin davanın kararı için gün vermesi bekleniyor.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

 

