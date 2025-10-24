Kıbrıslı Rum iki sanığın İskele Kaza Mahkemesi’ndeki davası pazartesi gününe ertelendi

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum iki sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60), bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, duruşmanın 27 Ekim Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

- "Mülke tecavüz ve genel rahatsızlık" davası geri çekilmişti

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz ve genel rahatsızlık” davasını geri çekmiş ve sanıklar söz konusu davalardan serbest kalmıştı. Ancak sanıklardan A.K (E-60) ve A.K’nin (K-60) yargılanmasına devam ediliyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.

66 yaşındaki G.G. (E), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.