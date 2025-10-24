  • BIST 10990.34
  • Altın 5540.957
  • Dolar 41.9452
  • Euro 48.8245
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Kıbrıslı Rum iki sanığın İskele Kaza Mahkemesi’ndeki davası pazartesi gününe ertelendi

» »
Kıbrıslı Rum iki sanığın İskele Kaza Mahkemesi’ndeki davası pazartesi gününe ertelendi
Kıbrıslı Rum iki sanığın İskele Kaza Mahkemesi’ndeki davası pazartesi gününe ertelendi

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum iki sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60), bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, duruşmanın 27 Ekim Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

- "Mülke tecavüz ve genel rahatsızlık" davası geri çekilmişti

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz ve genel rahatsızlık” davasını geri çekmiş ve sanıklar söz konusu davalardan serbest kalmıştı. Ancak sanıklardan A.K (E-60) ve A.K’nin (K-60) yargılanmasına devam ediliyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.

66 yaşındaki G.G. (E), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dolar’dan yeni rekor24 Ekim 2025 Cuma 08:36
  • Eski alışkanlıklarla bundan sonra olmaz23 Ekim 2025 Perşembe 17:31
  • Taşınmaz Mal Komisyonu üç farklı kadro için münhal ilanı yayımladı23 Ekim 2025 Perşembe 17:26
  • HP Genel Sekreteri Alas: Bir an önce erken seçim kararı alınmalı23 Ekim 2025 Perşembe 17:25
  • 553 sürücüye yasal işlem, 85 araç trafikten men edildi23 Ekim 2025 Perşembe 17:23
  • Erhürman dönemi başlıyor23 Ekim 2025 Perşembe 17:18
  • Erhürman: Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler için hayati önemdedir23 Ekim 2025 Perşembe 15:51
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete’de23 Ekim 2025 Perşembe 15:49
  • UBP’de Bakanlık Krizi: Üstel’in Teklifleri Reddedildi23 Ekim 2025 Perşembe 15:45
  • ABD'nin Kıbrıs'taki büyükelçisi değişiyor: Trump, John Breslow’u aday gösterdi22 Ekim 2025 Çarşamba 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti