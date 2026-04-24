Kişi: Şeffaf olmayan giriş yasakları temel haklar bakımından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, akademisyen Senih Çavuşoğlu'nun N-82 kodu gerekçesiyle Türkiye'ye alınmamasına tepki gösterdi. Kişi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, akademisyen ve sanatçı Senih Çavuşoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne girişte geri çevrildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Toplumumuzun düşünsel ve kültürel hayatına önemli katkılar sunmuş kıymetli bir isme yönelik bu uygulama, kamuoyunda yine haklı bir rahatsızlık ve tedirginlik yaratmıştır.

Son yıllarda aralarında gazeteciler, sendikacılar, siyasetçiler, akademisyenler ve farklı toplumsal kesimlerden yurttaşlarımızın da bulunduğu çok sayıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının benzer şekilde Türkiye’ye girişlerinin engellenmiş olması, meselenin artık münferit vakaların ötesine geçtiğini açıkça göstermektedir. Bu durum yalnızca kişileri değil; toplumumuzun düşünsel birikimini, ortak değerlerini, demokratik yaşam alanını ve iki ülke arasındaki güven duygusunu da zedelemektedir.

Gerekçesi açıklanmayan, şeffaf olmayan ve öngörülebilirlikten uzak biçimde uygulanan giriş yasakları; ifade özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri ve temel haklar bakımından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Ülkemizin saygın isimlerine yönelik kullanılan tanımlar ve sergilenen muamele kabul edilemez. Yurttaşlarımızın hangi gerekçeyle böyle bir işleme maruz bırakıldığını bilmemesi, başvuru yollarının fiilen işletilmemesi ve belirsizliğin sürmesi toplumda haklı bir güvensizlik yaratmaktadır.

Sn. Tufan Erhürman’ın toplumda oluşan güçlü beklenti doğrultusunda konuyu ilgili merciler nezdinde gündeme taşıması ve başlatılan girişimler önemlidir. Yurttaşlarımızın haklarının korunması, mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer uygulamaların son bulması adına yürütülecek her yapıcı çabayı değerli buluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti makamlarını, iki ülke ilişkilerine zarar veren bu uygulamalara son vermeye; süreci hukuk, insan hakları, seyahat özgürlüğü, karşılıklı saygı ve kardeşlik bağları temelinde yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasındaki tarihsel, kültürel ve insani bağların doğru zeminde güçlenmesi ancak güvene dayalı sağlıklı bir zeminde mümkündür. Bu konudaki girişimleri her düzeyde yapmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak süreci yakından ve kararlılıkla takip edeceğimizi; yurttaşlarımızın onurunu, seyahat özgürlüğünü ve hukuk güvencesini savunmayı sürdüreceğiz.”