KKTC’de bir haftada 75 trafik kazası meydana geldi...Bir kişi öldü 24 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 75 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğü’nün 29 Eylül-5 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, ülkede 75 trafik kazası meydana gelirken, kazaların biri ölümle, 18’i yaralanmayla ve 56’sı da hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı.

Kazaların, 25’i süratli, 11’i dikkatsiz sürüş, 21’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 8’i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 3 milyon 579 bin 700 TL maddi hasar saptanan kazaların, 24’ü Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 18’i Girne, 10’u Güzelyurt, 4’ü de İskele’de meydana geldi.

-233 araç trafikten men edildi. 14 sürücü ise tutuklandı

Öte yandan polisin trafik denetimlerinde 17 bin 491 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 571 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 233 araç trafikten men edildi. 14 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilenlerin 725’i sürat, 123’ü mobil araç ile tespit edilen sürat suçları, 18’i tehlikeli, 47’si dikkatsiz, 264’ü seyrüsefer ruhsatsız, 11’i sürüş ehliyetsiz, 84’ü alkollü, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 154’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 76’sı muayenesiz araç kullanmak, 42’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 27’si yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak, 7’si özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak, 50’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 9’u koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 35’i ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 941 diğer trafik suçlarından rapor edildi.

 

    ÇOK OKUNANLAR
