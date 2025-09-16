KKTC'de Seçime müdahale mi? 150 Muhtar Ankara yolcusu

Yaklaşık 150 muhtar, Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde adadan ayrıldı.
Muhtarların Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşme yapması bekleniyor.
Ziyaretin 19 Ekim'de KKTC'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde olması dikkatlerden kaçmazken, 5 yıl önceki seçimde yaşanan ve kayda geçen müdahaleleri hatırlattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.