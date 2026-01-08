  • BIST 12106.32
Koopbank iştiraklerinden Koop-Süt, Binboğa Yem ve Zirai Levazım çalışanlarının 13'üncü maaşlarının eksik ödendi.

Koopbank iştiraklerinden Koop-Süt, Binboğa Yem ve Zirai Levazım çalışanlarının 13’üncü maaşlarının eksik ödendi.
KOOP Bank'ta işler yeniden karıştı! İştiraklerde 13. maaşlar ödenmedi! Grev gündemde...

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Koopbank iştiraklerinden Koop-Süt, Binboğa Yem ve Zirai Levazım çalışanlarının 13’üncü maaşlarının eksik ödendiğini belirterek, söz verilen ödemeler yapılmazsa banka ve iştiraklerde süresiz greve gidileceğini açıkladı.

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası(Koopbank) iştiraklerinden Koop-Süt, Binboğa Yem ve Zirai Levazım çalışanlarının 13'üncü maaşının eksik ödendiğini belirterek, grev uyarısında bulundu.

Güröz, Süt Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.(Koop-Süt), Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.(Binboğa Yem), Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd (Koop Ticari Levazım) yönetim kurullarının, çalışanların, 13'ncü maaşlarının eksik kısmını 7 Ocak'a kadar ödeme sözü vermesine rağmen, verdikleri sözü tutmaklarını kaydetti.

Güröz, yazılı açıklamasında, 13'üncü maaşların eksik kısmının Koopbank tarafından ödenmesinin, bahse konu iştiraklerin yönetim kurulları tarafından engellendiğini savundu ve eksik meblağların ödenmemesi halinde banka dahil Koopbank'ın tüm iştiraklerinde süreli/süresiz greve gidileceği uyarısında bulundu.

Koopbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü'nün toplu iş sözleşmesi imzalamaktan kaçmak, Koopbank Personel Tüzüğü ve Toplu İş Sözleşmesi kurallarına aykırı hareket etmek ve bankada deneme devresinde olan 30 çalışanının deneme süresini usulsüz şekilde uzatmakla suçlayan Güröz, Kooperatif Şirketler Mukayyidini de Sendikayı Toplu İş Sözleşmeleri imzalamamakla tehdit etmek ve gayri yasal uygulamalara sessiz kalmakla eleştirdi.

