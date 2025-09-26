Lapta’da 21 yaşındaki genç ölü bulundu

Lapta’da sakin Azmi Yakudoğlu (E-21) ikametgahının bahçesinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yapılan ileri soruşturmada, adı edilenin intihar ederek, yaşamını sonlandırdığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da sakin Ayten Gürkaynak (K-84) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah meydana gelen olay sonrası adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.