Lefke ve İskele'de eş zamanlı göç denetim kontrolleri

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde kayıt dışı yaşam ve çalışmaya karşı denetimlerini sürdürüyor. Lefke ve İskele’de eş zamanlı gerçekleştirilen kontrollerde yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve çalışma izinleri titizlikle incelendi.

Ülke genelinde kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik denetimler aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi tarafından yürütülen uygulamalar kapsamında bu kez Lefke ve İskele bölgelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakamlıklar, polis teşkilatı ve mobil göç denetim araçlarının koordinasyonuyla yapılan uygulamalarda, bölgede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinleri ve çalışma statüleri titizlikle kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu tür denetimlerin kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir şekilde kaçak yaşama ve kayıt dışı çalışmaya müsamaha gösterilmeyecektir. Denetimler kararlılıkla devam edecek; ülke güvenliği ve toplumsal düzen her şeyin üzerindedir.”

Lefke ve İskele’deki uygulamaların diğer bölgelerde de devam edeceği belirtildi.