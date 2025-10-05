Lefke’de “Yavaş Yürüyüş” Etkinliğiyle Doğaya ve Sağlıklı Yaşama Adım Atıldı

Lefke’de sabahın erken saatlerinde doğa ve sağlıklı yaşam tutkunları “Lefke Yavaş Yürüyüş – Lefke Slow Walk” etkinliğinde bir araya geldi.

Lefke’de sabahın erken saatlerinde doğa ve sağlıklı yaşam tutkunları “Lefke Yavaş Yürüyüş – Lefke Slow Walk” etkinliğinde bir araya geldi. Saat 09.00’da Cafe Ambar önünde başlayan yürüyüş, Lefke’nin eşsiz doğası ve tarihi sokakları eşliğinde gerçekleşti.

Etkinlik, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenirken; yürüyüşe Lefke halkının yanı sıra Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşün rehberliğini Lefke Doğa Sporları Derneği Başkanı Hüseyin Hasan Dağlı yaptı. Katılımcılar, doğayla iç içe tempolu bir parkurda Lefke’nin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliğin amacı; doğa turizmini teşvik etmek, Lefke’nin ekoturizm potansiyeline dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak olarak açıklandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, hem doğayla baş başa keyifli vakit geçirmenin hem de Lefke’nin güzelliklerini yeniden hatırlamanın mutluluğunu paylaştı.