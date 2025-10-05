  • BIST 10858.52
Lefke'de "Yavaş Yürüyüş" Etkinliğiyle Doğaya ve Sağlıklı Yaşama Adım Atıldı

Lefke’de sabahın erken saatlerinde doğa ve sağlıklı yaşam tutkunları “Lefke Yavaş Yürüyüş – Lefke Slow Walk” etkinliğinde bir araya geldi.
Lefke’de “Yavaş Yürüyüş” Etkinliğiyle Doğaya ve Sağlıklı Yaşama Adım Atıldı

Lefke’de sabahın erken saatlerinde doğa ve sağlıklı yaşam tutkunları “Lefke Yavaş Yürüyüş – Lefke Slow Walk” etkinliğinde bir araya geldi. Saat 09.00’da Cafe Ambar önünde başlayan yürüyüş, Lefke’nin eşsiz doğası ve tarihi sokakları eşliğinde gerçekleşti.

Etkinlik, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenirken; yürüyüşe Lefke halkının yanı sıra Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşün rehberliğini Lefke Doğa Sporları Derneği Başkanı Hüseyin Hasan Dağlı yaptı. Katılımcılar, doğayla iç içe tempolu bir parkurda Lefke’nin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliğin amacı; doğa turizmini teşvik etmek, Lefke’nin ekoturizm potansiyeline dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak olarak açıklandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, hem doğayla baş başa keyifli vakit geçirmenin hem de Lefke’nin güzelliklerini yeniden hatırlamanın mutluluğunu paylaştı.

  Girne ve Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Alkollü Sürücüler Trafik Kazasına Sebep Oldu
  Erhürman, ilk 100 gününü planladı: Mülkiyet Masası kurulacak
  Sahte kimlikle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
  Hırsızlıkla itham edilen temizlikçi 7 gün daha tutuklu kalacak
  Bisiklet yarışları nedeniyle yarın bazı yollar kapatılacak
  2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi: 42 araç trafikten men, 4 tutuklu
  Seçim takvimi işliyor... Kamuoyu yoklama ve araştırmaları için son gün bugün
  "Sadaka istemiyoruz"
  Moral: Tezkere toplumu bölmeye yönelik!
  Lefkoşa'da bazı bölgeler 5 saat elektriksiz kalacak
