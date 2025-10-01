Lefkoşa Türk Belediyesi: Filistin bayrağı belediye binasında dalgalandırılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazze’deki soykırıma dikkat çekerek Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Belediye, Filistin bayrağının binada dalgalandırılmasından UNRWA’ya kaynak aktarılmasına kadar birçok karar aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazze’de yürütülen soykırım uygulamalarına dikkat çekerek, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Belediye, İsrail’in yarım asrı aşkın süredir devam eden işgal ve abluka siyasetine karşı sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Belediye açıklamasında, Gazze’de çocukların ekmek ve temiz suya ulaşmaya çalışırken katledildiği, yaralılara müdahale edilemediği ve sağlık çalışanlarının çaresiz kaldığı ifade edilerek, yaşananların insanlık onuruna yönelik ciddi bir ihlal olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Filistin İnsan Hakları Raportörü’nün verilerine göre, son iki yıl içinde Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bine yaklaştığı, ölenlerin %75’inin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclisi, açıklamada şu kararları oy birliğiyle aldıklarını duyurdu:

Gazze soykırımına karşı duruş ve Filistin halkıyla dayanışma sembolü olarak Filistin bayrağının belediye binasında dalgalandırılması.

Belediyenin 2026 bütçesinde “Uluslararası kuruluşlara yapılan ödemeler” kalemine, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Acil Yardım Fonu için kaynak ayrılması.

Belediyeye ait tüm kamusal alanların “Filistin mücadelesi dostu alan” olarak ilan edilmesi ve Gazze soykırımına dikkat çeken bağımsız sokak sanatının teşvik edilmesi.

Gazze Bienali projesinin Bienal Lefkoşa kapsamında Lefkoşa’da misafir edilmesi.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde Lefkoşa’nın dayanışmasını dünyaya duyuracak girişimlerde bulunulması.

Filistin yerel yönetimleriyle dayanışma ve iş birliği kurulması için adımların atılması ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin bu doğrultuda aktif çalışma yapması.

Lefkoşa Türk Belediyesi, kararlarla Filistin halkının haklı mücadelesine destek vereceklerini ve insanlık onurunu korumanın görevleri olduğunu vurguladı.