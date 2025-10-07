Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Girne bölgesinde orta gerilim proje çalışması nedeniyle 10.00 – 13.00 saatleri arasında Alsancak’ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu, Ilgaz ve su pompaları, Alsancak doğu sahili, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Parkı’nın güneyi, Ada Otel ve güneyi ile çevre yolu batısı dağ tarafına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan, Lefkoşa’da yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00 – 15.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık dönüşümlerle elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle açıklandı:

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Yeni Yüzyıl Anaokulu ve civarı, K.T Müteahhitler Birliği Binası, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy (Metropol yolu) Trafik Işıkları bölgesi, S.O.S Çocuk Köyü Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarı, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Benli Gıda Civarı, Vedat Benzinci karşısı (Kuzeyi), Yenikent Oypaş Sitesi Civarı ve Eski Gönyeli-Kanlıköy Yolu, Gönyeli Alayköy Kavşağı Civarı, Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Devlet Hastahanesi civarı, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve civarı, Ortaköy Sivil Savunma ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin güney kısmı, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arası bölge, Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera Fitness Salonu, Opel Plaza, Levent İlkokulu ve civarı, 9 Eylül İlkokulu ve civarı, OMAĞ Apartmanları, Metehan Sosyal Konut Apartmanları ve civarı, Kemal Şemiler Caddesi’nin cadde boyunca her iki tarafı, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü, Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans, Atleks Sanverler Ortaokulu civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge) ve K. Kaymaklı’nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve civarı, Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Karşıyaka Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi ile Necat British School.”