Lefkoşa ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün planlı elektrik kesintilerini iki bölgede sürdürüyor.
Orta gerilim proje çalışması kapsamında 10.00 – 13.00 saatleri arasında Güzelyurt bölgesinde; Tumba tu-skuru bölgesi ile Kalkanklı-Kumköy su motorları bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa’da ise Gönyeli Çemberi / Girne yolu üzerindeki reklam panolarında yapılacak çalışma nedeniyle, 09:00 – 11:00 saatleri arasında Yeni çember civarındaki konutlar ve reklam panolarında enerji kesintisi uygulanacak.
