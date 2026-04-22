Lefkoşa’da 15 bin TL’lik sirkat: Zanlının 30 benzer suçu var!

Lefkoşa’da bir süpermarketten 15 bin 856 TL değerinde ürünleri ödemeden aldığı ithamıyla tutuklanan Hüseyin Özvurulmuş bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Özvurulmuş'un 30 benzer suçu olduğu ortaya çıktı.

Lefkoşa’da meydana gelen “sirkat” suçundan itham edilerek tutuklanan Hüseyin Özvurulmuş mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu, mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 21 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarket içerisinden toplam değeri 15 bin 856 TL olan muhtelif ürünleri parasını ödemeden alarak market dışına çıktığını söyledi.

Polis, zanlının market çalışanları tarafından fark edilerek kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini, market dışında alıkonularak polise haber verildiğini belirtti. Olay yerine giden Adli Şube ekiplerinin zanlıyı tutukladığını ve çaldığı ürünlerin emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, olayla ilgili kamera görüntülerinin emare olarak alındığını ve 3 tanık ifadesi temin edildiğini aktardı. Zanlının açıkta davası bulunmasa da benzer suçtan toplam 30 meselesi olduğunu ve bu suçları KKTC’nin tüm ilçelerinde işlediğini belirtti.

Polis ayrıca zanlının 14 yaşından bu yana benzer suçlar işlediğini, son olarak 2023 yılında 2,5 yıl hapse mahkum edildiğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.