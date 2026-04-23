Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

22 Nisan 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Diyar Karaca (25) alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı.
Polis açıklamasına göre, 123 miligram alkollü içki tesiri altında olan sürücü, yönetimindeki CM 850 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada otobüs terminali bölgesinde bulunan ATM’ler önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan NG 757 plakalı salon araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan sürücü Diyar Karaca tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
