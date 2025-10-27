Lefkoşa’da faaliyet gösteren oto elektrikçi dükkanında yangın

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto elektrikçi dükkanı içerisinde bu gece saat 01.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangın sonucu, işletme içerisinde bulunan KN 840 plakalı aracın ön farları, göğsü, sağ ön lastiği, çamurlukları, kaputu, motor kısmı ile tüm plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise yine işletme içerisinde bulunan UC 935 plakalı aracın sağ dikiz aynası, sağ ön camın plastik aksamları ve sağ ön farı da zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; soruşturma sürüyor.