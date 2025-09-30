  • BIST 11054.71
  • Altın 5118.643
  • Dolar 41.5823
  • Euro 48.904
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

» »
Haspolat Trafo Merkezi’nde yapılacak genel bakım ve yıkama çalışmaları nedeniyle bugün Lefkoşa’da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yerlere elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi olacak bölgeler şunlar:

“Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Başpınar Un Fabrikası U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası olan Bölge, Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı, Haspolat köyünün bir bölümü Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Toprak Ürünleri Kurumu ile Eski Sanayi girişine kadar olan bölge, Haspolat Sosyal Konutlar ve Minareliköy ceza evi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mavi Vatan’a Norveç de geldi Türkiye yok30 Eylül 2025 Salı 09:00
  • Düzgün; Süleyman Soylu ve Ahmet Erbaş’ın kendi inisiyatifleriyle adaya geldi30 Eylül 2025 Salı 08:40
  • Beş Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme’deki davası bugün görülecek30 Eylül 2025 Salı 08:30
  • Tel-Sen, 08.00-12.00 saatlerinde Telekomünikasyon Dairesi’nde uyarı grevi yapacak!30 Eylül 2025 Salı 08:27
  • Tatar’dan YDP etkinliğinde güçlü KKTC vurgusu!30 Eylül 2025 Salı 08:26
  • Yağmur bekleniyor30 Eylül 2025 Salı 08:25
  • Lefke’de Cittaslow Sunday’de Çocuklardan Doğa İçin Anlamlı Katkı30 Eylül 2025 Salı 08:15
  • 16 yaşındaki Ayşe Hayat Yazar aranıyor30 Eylül 2025 Salı 08:01
  • Dağyolunda ölümlü kaza!30 Eylül 2025 Salı 08:00
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek29 Eylül 2025 Pazartesi 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti