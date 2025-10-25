Lübnan, Rum yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, 7 yıldır beklemede olan Rum yönetimi ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma ön anlaşmasını önceki gün Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın da katıldığı toplantıda onayladı.

Rum Yönetimi Başkanı Özel Temsilcisi Tasos Conis başkanlığındaki Rum ve Lübnan'ın Taşımacılık ve Bayındırlık Bakanı Fayez Rassamny başkanlığındaki Lübnan heyetleri iki yıldır büyük bir gizlilik içerisinde müzakere ettiği anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Lübnan meclisinin de onaylaması gerekiyor.

Lübnan Bakanlar Kurulu’nun ayrıca İsrail ve Rum Yönetimi ile MEB'iyle sınırı bulunan 8 numaralı parselde ENI ve Quatar Energy’nin de katıldığı TotalEnergies liderliğindeki konsorsiyuma lisans verme kararı da aldığı bilgisi verildi.

Filelefthteros haberi “Lübnan İle MEB Anlaşması… Son İki Yıldır Büyük Bir Gizlilik İçerisinde İlerletildi… Suriye İle de Benzer Anlaşma Perspektifi” başlığıyla manşete çekti.

Lübnan ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının “çok önemli siyasi, ekonomik faydaları olan stratejik önemde bir gelişme” olduğuna dikkat çekilen haberde, Hristodulidis hükümetinden üst düzey bir yetkilinin "Lübnan ile anlaşma, Suriye ile de benzer bir anlaşma perspektifi yaratıyor” değerlendirme de aktarıldı.

Haberin detayında, son iki yıldır Rum Yönetimi Başkanı Özel Temsilcisi Tasos Conis başkanlığındaki Rum heyeti ile Lübnan'ın Taşımacılık ve Bayındırlık Bakanı Fayez Rassmny başkanlığındaki Lübnan heyetlerinin büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü müzakerelerin Lübnan Cumhurbaşkanlığına Joseph Avn’ın seçilmesiyle doruğa ulaştığı ve eylül ayında sonuç verdiği kaydedildi.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının onaylanmasının ardından MEB ve kıta sahanlığı anlaşmasının da önümüzdeki dönemde imzalanacağı bilgisi verildi.

Gazete, Lübnan ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının, “her iki tara da enerji kaynaklarından yararlanma ve Güney Kıbrıs ile Lübnan’a geniş perspektifte iş birliği perspektifleri yaratarak, çok önemli siyasi ve ekonomik fayda sağlayacak önemli bir stratejik gelişme olduğuna” vurgu yaptı.

Habere göre, resmi imza töreninin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor. Anlaşmanın imzalanması ile iki taraf arasında varılan ön anlaşmanın önceki Lübnan hükümeti tarafından onaylanmaması yüzünden 2007’den beridir devam eden sürünceme sonlanacak.

Haberde, 2022 tarihli İsrail-Lübnan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması ve Joseph Avn’ın 2025’te Lübnan Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinin Güney Kıbrıs-Lübnan anlaşmasının tamamlanması için gerekli ön şartları yarattığına işaret edildi.

Güney Kıbrıs’ın daha önce İsrail ve Mısır ile MEB anlaşması yaptığı, geriye sadece Suriye ve Türkiye’nin kaldığı belirtilen habere göre, Hristodulidis hükümetinden üst düzey bir yetkili, Lübnan ile anlaşmanın Suriye ile de benzer bir anlaşma yapılması perspektifi yarattığını ve Rum yönetiminin önümüzdeki dönemde bu konuya eğileceğini söyledi.

Habere göre, Lübnan Bakanlar Kurulu geçen perşembe günü Cumhurbaşkanı Avn’ın da katıldığı toplantıda, Güney Kıbrıs ile 2007’de varılan ön anlaşmayı onayladı. Lübnan Enerji Bakanı Joe Sadegh gazetecilerin sorularını cevaplarken, “Bundan sonraki adım, Suriye ile yapılması gereken, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını halletmek olacak” dedi.

Rum Enerji Bakanlığı kaynakları “çok olumlu” diye niteledikleri bu gelişmeyle ilgili detayların, Lübnan Enerji Bakanı Sadegh’in 10 Kasım’da Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaret sırasında öğrenileceğine işaret etti.

Alithia haberi manşetten “Kıbrıs İle Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına Hükümet ‘Evet’inden sonra MEB’in Anahtarı Lübnan Meclisi'nde” başlığıyla aktardı.

Türkiye’nin, Suriye ile örtüşen sınırlar engelini de ortaya koyarak, KKTC’nin haklarını talep etmeyi sürdürdüğüne işaret edilen haberde, Lübnan Enformasyon Bakanlığı’nın elinde örtüşen sınırlarla ilgili bir rapor bulunduğunu ve bu raporun incelenmesine kadar “her ihtimalin açık olduğuna” işaret edildi.

Lübnan hükümetinin, Lübnan Enerji Bakanı Joe Sadegh aracılığıyla, geçen perşembe günü gazetecilerin, Güney Kıbrıs ile anlaşma konusunda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili sorusuna karşılık, “önceliğin Suriye ile anlaşma olduğunu” açıkladığı hatırlatıldı. Lübnan Enerji Bakanı’nın 10 Kasım’da Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin planlandığı da hatırlatıldı.

Politis “Kıbrıs-Lübnan: Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına Bir Adım Daha Yakın” başlıklı haberinde, Lübnan Bakanlar Kurulu’nun Rum yönetimiyle 2007’de vardığı ön anlaşmayı onaylaması dışında Lübnan MEB’inin, İsrail ve sözde Rum MEB’leriyle sınırdaş olan 8 numaralı parselinde ENI ve Quatar Energy’nin de katıldığı TotalEnergies liderliğindeki konsorsiyuma lisans verme kararı da aldığını yazdı.

Lübnan MEB’inin 8’inci parselini İsrail’in ve sözde Rum MEB’inin çevrelediğine dikkat çekilen haberde, bu durumun Güney Kıbrıs ile deniz düzenlemelerini sınırlandırması dışında gelecekte bölgedeki hidrokarbon aramaları açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı.

