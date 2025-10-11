Mağusa'da silahlı çatışma

Mağusa’da 1 Ekim sabahı yaşanan silahlı saldırı girişimi, filmleri aratmayan bir suikast planını gün yüzüne çıkardı. Türkiye’den TIR içinde gizlice Kuzey Kıbrıs’a getirilen iki tetikçiyle hedef aldıkları şahıs arasında çıkan silahlı çatışma, kentte büyük paniğe yol açtı.

Polis soruşturmasına göre, Demhat Kaval ve Erhan Dinçer, Mersin’den TIR içinde gizlenerek KKTC’ye yasa dışı yollardan giriş yaptı. Amaçları, Mağusa’da yaşayan Mustafa Ömer Satıağalar’ı ortadan kaldırmaktı. Ancak plan ters tepti.

Silah tutukluk yapınca, hedef ateşle karşılık verdi

Soruşturmayı yürüten polis memuru Süleyman Açıkada’nın mahkemede verdiği bilgiye göre, olay gecesi bir barda oturan Satıağalar, tetikçilerin kendisine doğrulttuğu silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu.

Kaçmaya çalışan saldırganların peşine düşen Satıağalar, belindeki tabancayla ateş açtı. Zanlı, “ateş ettiğini” itiraf etti. Tabanca ve mermiler emare olarak alındı.

Satıağalar teminata bağlandı tetikçiler tutukluluğa devam

Mahkeme, Satıağalar’ın yurt dışına çıkışını yasakladı, 90 bin TL nakdi teminat ve iki kefilin imza edeceği 1’er Milyonluk kefalet karşılığında serbest kalmasına emir verdi.

Tetikçiler Kaval ve Dinçer ile onlara yardım ettiği iddia edilen Ümit Yumurtaş’ın ise tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

“Tetikçileri Ben Getirmedim” dedi

Polis, Kaval ve Dinçer’in Mağusa Limanı’ndan Ümit Yumurtaş’a ait araçla yasa dışı olarak ülkeye sokulduğunu belirledi.

Yumurtaş’ın, tetikçilere silah temin ettiği öne sürüldü. Ancak zanlının verdiği ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti.

Polis, “soruşturma derinleştikçe yeni isimler ortaya çıkabilir” dedi.

Olayla bağlantılı olarak 46 farklı güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Elde edilen bulgular sonucunda olayla ilişkili bir kişinin daha arandığı açıklandı.

Tetikçiler Girne’de yakalandı

Olay sonrası kaçan saldırganlar, Girne’de bir evde saklanırken yakalandı. Polis, 9 mm’lik tabanca ve 12 adet mermiyi Mağusa’da bir arazide gömülü halde buldu. Tetikçilerin telefonlarında Mustafa Ömer Satıağalar’a ait fotoğraflar ele geçirildi.

Adli Şube ekipleri, olayın arkasındaki bağlantıları çözmek için çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor. Mahkeme soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek 3 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.