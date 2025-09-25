Mahkeme gericiliğe DUR dedi!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı konuşma sırasında göz yaşlarını tutamadı.

Kararı gözyaşları içinde açıklayan Eylem, şu ifadeleri kullandı:

“Duygu dolu anlar yaşanıyor. Tüm baskı ve tehditlere rağmen mücadele eden öğretmenlere, tüm sivil toplum örgütlerine, sendikalara, siyasi parti temsilcilerine, halkımıza ve kız çocuklarımıza sahip çıkan herkese çok teşekkür ederim.

Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’ndeki öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ederim”