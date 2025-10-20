Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı 1 Ekim'deki törensel açılışla başlamıştı.
10’uncu Dönem, 5’inci Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.05'te başladı. Toplantının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verdi.
Meclis, geçen dönem son toplantısını 30 Haziran Pazartesi günü yapmıştı. Toplantıda, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken, nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verilmesinin iki saat sonrasında Genel Kurul yeniden toplanma girişiminde bulunmuş ancak nisap yine sağlanamamıştı.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında olacağını söyleyerek, birleşimi kapatmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.