Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak

Bütçe görüşmeleri nedeniyle toplantılar birleştirildi
Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama öncelikli olmak üzere denetim göreviyle birlikte yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi" ile "İçişleri ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Nüfus Kayıt Dairesine Ait 286051-286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talebnameleri ve Tesellüm Varakalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” bulunuyor.

Meclis’te ayrıca milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

- Bütçe görüşmeleri nedeniyle toplantılar birleştirildi

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine salı günü başlanacağından,  Genel Kurulun 10-11 Kasım, 17-18 Kasım ve 24-25 Kasım tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilmesi ve 10, 17 ve 24 Kasım tarihlerinde yasama öncelikli olmak üzere denetim göreviyle birlikte toplanması yönünde karar üretilmişti.

Meclis Genel Kurulu en son toplantısını geçen pazartesi günü gerçekleştirmiş, salı günkü  toplantı, nisap yetersizliği nedeniyle yapılamamıştı.

