Mehmet Harmancı: Değişim sağlamak için büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, seçimlere saatler kala topluma çağrıda bulunarak değişim vurgusu yaptı; "Değişim sağlamak için büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz" dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, SİM TV’de Meyil Adakul’un sunduğu Geniş Açı programına konuk olarak ülke gündemi, LTB çalışmaları ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“48 SAAT SONRA SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ”

Harmancı, seçimlere saatler kala topluma çağrıda bulunarak, “48 saat sonra sandık başında olacağız. Değişim yönünde güçlü bir iradeyi sandığa yansıtmak için büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz” dedi.

TDP ve CTP’nin ilk turdan itibaren ortak hareket etmesinin önemine değinen Harmancı, “Bu çürüme ve yozlaşmayı durdurmak için riske girmeden, toplumun menfaatini önceleyen bir kararla Sayın Tufan Erhürman’ı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birleşmenin Temeli Akıl, Mantık ve Ülke Sevgisi”

Harmancı, TDP-CTP birlikteliğinin “siyasi bir pazarlık” değil, ortak bir gelecek vizyonu üzerine kurulduğunu vurguladı:

“Bu birliktelik bir seçim pazarlığı değil. Tek gailemiz, bu ülkenin kaderini değiştirecek adımı 19 Ekim’de hep beraber atmak. Toplumumuzdan aldığımız hissiyat, bu birlikteliğin gelecekte de karşılıklı güven ve iş birliğiyle devam etmesi yönünde.”

“ÜLKEDE DİPLOMASİ VE DİYALOG EKSİKLİĞİ VAR”

“Sayın Tatar köy gezileriyle, ilçe gezileriyle kendi cephesine konuştu. Dünyaya değil. Bu, Kıbrıs Türk toplumunu 33 yıl geriye götürdü. Artık hem dünya, hem Türkiye hem de Güney’le de konuşabilen, diplomasiyi bilen bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç var.”

“LEFKOŞA BÖLÜNMÜŞ BİR KENT, AMA BİRLEŞME UMUDU VAR”

Lefkoşa’daki geçiş kapılarının işlevselliğine de değinen Harmancı, “Metehan Kapısı’nda insanlar saatlerce bekliyor, adeta cezalandırılıyor. Bu durum kabul edilemez. Görüşmeden çözüm yolu bulunamaz, sorunlar ancak diplomasi masasında çözülür” dedi.

“EUROPA NOSTRA’DA LEFKOŞA’NIN KÜLTÜREL BİRLİKTELİĞİNİ SAVUNDUK”

Harmancı, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Kültürel Miras Ödülleri Töreni’ne Europa Nostra’nın özel davetlisi olarak katıldığını belirterek, Lefkoşa’nın ortak kültürel mirasının altını çizdi:

“Brüksel'de, Lefkoşa’nın kültürel mirasının bölünemeyeceğini, Lefkoşa’nın 11 burcu olduğu gerçeğinin hiçbir şekilde ayrıştırılamayacağını vurguladık.

Lefkoşa’yı dini olarak bölebilirsiniz, coğrafi olarak bölebilirsiniz, askeri olarak bölebilirsiniz ama Lefkoşa’nın kültürel mirasını bölemezsiniz.

Eğer her iki belediyenin de logosunda bu 11 burç yer alıyorsa ve Avrupa Birliği fonları sadece bir tarafta kültürel mirası korumak için kullanılıyorsa; maddi imkansızlıklar yüzünden diğer tarafta bu burçlardan ikisini kaybediyorsa, o zaman ne yapacağız? Logolarımızdan iki burcu mu sileceğiz?”

Harmancı, bu nedenle Lefkoşa özelinde iki belediyenin iş birliği yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı:

“İş birliği yapılmasının şart olduğunu, Lefkoşa için özel bir fon veya ilgi odağı oluşturulması gerektiğini anlattık.

Avrupa Birliği içinde ya da dünyada bu duruma benzer başka bir örnek yok. Dolayısıyla Lefkoşa’nın rutin uygulamalar dışında özel bir statüyle değerlendirilmesi gerekiyor.”

Harmancı, Europa Nostra yetkililerinin Lefkoşa’ya özel ilgi göstereceklerini ifade ettiklerini belirterek, “Bu, hem kültürel hem de insani açıdan ortak mirasın korunması adına önemli bir adımdır” dedi.

“MARATON ARTIK LEFKOŞA KİMLİĞİNİN, ŞEHİR YAŞAMININ VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI”

Kahve Dünyası sponsorluğunda düzenlenen Lefkoşa Maratonu’nun büyük bir coşkuyla geçtiğini söyleyen Harmancı, “16 bin kişi, özel gereksinimli bireyler için oluşturulan Engelsiz Yaşam Evi’nin spor salonu yapımına katkı sağlamak amacıyla koştu. Artık maraton Lefkoşa kimliğini yansıtan bir etkinlik ve şehir yaşamının vazgeçilmezlerinsen biri haline haline geldi” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ BÖLGESİ VE ALTYAPI YATIRIMLARINA DEVAM EDİYORUZ”

Harmancı, LTB’nin teknik projeleri hakkında da bilgi verdi:

"Sanayi bölgesine yönelik özel temizlik ekipleri kuruldu, su altyapısının yenilenmesi planlanıyor.

Hamitköy Kanalizasyon Projesi tamamlandı, asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Ortaköy ve Haspolat bölgelerinde altyapı yatırımları devam ediyor.

Mehmet Akif Caddesi'nde 800 metre çift taraflı kaldırım ve İplik Pazarı Yayalaştırma Projeleri yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacak.

“Hamitköy hem altyapı hem üstyapı devrimi yaşıyor. Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz.”

“BAŞKENT LEFKOŞA, KENDİ BAŞARI HİKAYESİNİ YAZIYOR”

Harmancı, belediyenin popülizme kapılmadan mali disiplinle çalıştığını belirterek, “LTB'nin tüm personelini kadrolu. Bu nedenle aylık personel gideri iildukça yüksek ama çocuklarımızın geleceğinden çalmayan bir anlayışla yönetiyoruz.” dedi.

“DEĞİŞİM İNANCI GÖZLERDE”

Harmancı, seçim sürecinin son günlerinde halkın değişime olan inancını vurguladı:

“İnsanların gözlerinde inancı ve kararlılığı görüyorum. En büyük anket budur.

19 Ekim büyük bir değişimi yine hep beraber başaracağız.”