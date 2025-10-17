  • BIST 10061.73
Metin Atan: Ehliyet birimi çalışanları mobbinge maruz kalıyor; bakanlık adım atmazsa greve gideceğiz

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Şürüş Ehliyetleri Birimi çalışanlarının şoför okulu ve ailesi tarafından mobbing ve tehditlere maruz kaldığını belirterek, bakanlığın adım atmaması halinde eylem ve grev dahil yasal hakların kullanılacağını açıkladı.
Metin Atan: Ehliyet birimi çalışanları mobbinge maruz kalıyor; bakanlık adım atmazsa greve gideceğiz

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Şürüş Ehliyetleri Biriminde çalışanlara yönelik yapılan baskılar ve tehditler konusunda uyarıda bulundu.

Atan, bir şoför okulu ve ailesi tarafından mobbing, para karşılığı iş yapma tehdidi, memurun görevini sorgulama ve engelleme gibi eylemlere maruz kalan personelin motivasyonunun kırıldığını ifade etti. Ayrıca ilgili kişilerin sosyal medya üzerinden de tehdit ve sıkıntılara yol açacak söylemlerde bulunduğunu belirten Atan, bakanlığın gerekli adımları atmaması halinde eylem ve grev dahil olmak üzere yasal hakların kullanılacağını kaydetti.

Kamuoyuna duyurulan açıklamada, çalışanların haklarının korunması için her türlü hukuki ve demokratik hakkın kullanılacağı vurgulandı.

