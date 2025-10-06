  • BIST 10906.27
Mimarlar Odası: Tüm projelerde kamu yararı gözetilmeli, planlama süreçlerinde mimarlara aktif rol verilmeli

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, tüm projelerde kamu yararının gözetilmesi ve planlama süreçlerinde mimarlara aktif rol verilmesi gerektiğini kaydetti.
Mimarlar Odası: Tüm projelerde kamu yararı gözetilmeli, planlama süreçlerinde mimarlara aktif rol verilmeli

Olguner, Dünya Mimarlık Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda etkinliklerin bu yıl Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından belirlenen “Design for Strength – Güç için Tasarım” temasıyla düzenlendiğini kaydetti.

Olguner, bu yılki temayla, mimarlığın sadece bina tasarlanan bir meslek değil, dayanıklı toplumlar, adil şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek inşa eden bir güç olduğuna dikkat çekilmek istendiğini belirtti.

Mimarların zaman zaman planlama süreçlerine, mevzuatlara ve mekânsal karar süreçlerine yeterince dahil edilmediğini ifade eden Olguner, “Bir ülkenin güçlü olması, yalnızca binalarının sağlamlığıyla değil, karar mekanizmalarının bilime, sanata ve meslek etiğine saygısıyla mümkündür” dedi. Olguner, binalarla ilgili atılacak adımlarda, güçlendirme ve tadilat projelerinde mimarlık mesleğinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu yılın temasının sadece dayanıklı yapılar değil, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kültürel kimliği koruyan, doğayla barışık, adalet temelli bir anlayışı da içerdiğini kaydeden Olguner, Mağusa’nın surları, Lefkoşa’nın çok kültürlü sokakları, Girne’nin tarihi yapılarının “mimarlığın süreklilik ve direnç anlamına geldiğini” gösterdiğini belirtti.

-“Anıtlar Yüksek Kurulu korunmalı”

Olguner, “Bu bağlamda kültürel mirasımızın en önemli koruyucularından biri olan Anıtlar Yüksek Kurulu gibi çok paydaşlı bilimsel kurumlar toplumumuz tarafından sahiplenilmeli, kamu yönetimleri tarafından gerekli lojistik destek sağlanmalı ve bilim dışı saldırılarak karşı korunmalıdır” dedi.

Dayanıklı şehirlerin ancak mimarlığa değer verilmesiyle mümkün olabileceğini belirten Olguner, “Kamu yararı ilkesinin tüm projelerde gözetilmesini, planlama süreçlerinde mimarların aktif rol almasını ve mimarların emeğinin görünür kılınmasını toplumun gücüyle eşdeğer bir gereklilik olarak görüyoruz” dedi.

Olguner, güçlü şehirler, güçlü kurumlar ve güçlü bir toplum için mimarlığa, bilgiye ve emeğe değer verilmesi gerektiğini kaydetti.

