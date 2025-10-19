Nerede oy kullanacaksınız?

Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgileri www.mahkemeler.net ve www.ysk.gov.ct.tr adreslerinden öğrenebilecek.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler ilgili web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarası ve yerini görebilecek.

Bu arada seçmen kartı eline ulaşmayan vatandaşlar da kimlik ibraz ederek oy kullanabilecek.