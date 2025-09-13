  • BIST 10372.04
İskele-Ercan ana yolunda meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği ölümlü kazada yeni gelişme!

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Bugün İskele – Ercan Anayolu’nun Gönendere köyü yakınlarında meydana gelen kazaya methaldar JG 463 plakalı araç sürücüsünün Glody Malekera BACHIBONE (E-24) olduğu, ve kaza sonucu ölen şahısların isimlerinin JG 463 plakalı araç sürücüsü Glody Malekera BACHIBONE (E-24) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lydia Cırımwanı BINJA (K-21) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir.
Kazada JD 463 plakalı araçta yolcu olan ve ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan şu an Cerrahi Servisinde müşahade altında bulunan şahsın isminin Euphrosıne Zahabu KITENGE (K-22) olduğu, yine JG 463 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde şu an Yoğun Bakımda tedavisi devam eden şahsın isminin Plamedı Bısoka BACHUNGE (K-22) isimli şahıs olduğu, acil serviste müşahede altında bulunan erkek şahsın isminin ise Maroyı Christ Vie BISOKA (E-21) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
Kazada yaralanan SC 470 plakalı araç sürücüsü Merve AVCI Acil Serviste, aynı araçta yolcu olarak bulunan çocukları ise Çocuk Cerrahi Servisinde tedavileri sürüyor.
Kaza ile ilgili paylaşılan ilk bilgide öldüğü belirtilen JG 463 plakalı araç sürücüsü olarak belirtilen Mwamba Salem KITOKA ismi ile yine aynı araçta yolcu olup öldüğü belirtilen Safi Divene MAVUBA isimleri sehsen yayınlanmıştır.

