Özersay: Laiklik konusunda tehlike henüz geçmedi

Özersay, Anayasa Mahkemesi’nin Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nü iptal kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudret Özersay, kararın laiklik ilkesine aykırılıktan değil, Bakanlar Kurulu’nun yetkisi olmamasına rağmen düzenleme yapmasından kaynaklandığının anlaşıldığını belirtti.

-“Bugünkü karar çağdaşlık bağlamında bir kazanım ancak karar soğukkanlı değerlendirilmeli”

Özersay konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi'nin türban tartışmalarıyla ilgili tüzüğü iptal sebebinin Anayasa'daki laiklik ilkesine aykırılık olmadığı, Bakanlar Kurulu'nun yetkisi olmamasına rağmen bu düzenlemeyi yaparak Anayasa'yı ihlal ettiği noktasına dayandığı anlaşılıyor. Laiklik için verilen mücadele son derece önemlidir ve değerlidir ve bugünkü karar da çağdaşlık bağlamında bir kazanımdır, başarıdır ancak mahkeme kararıyla ilgili zafer çığlıkları atmak yerine soğukkanlı ve sakin bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır.”

Anayasa'ya göre temel hakların yasa ile sınırlandırılabilir ilkesi olduğunu belirten Özersay, “Dava avukatlarının söylediklerinden anlaşılan şudur: Burada bu tüzükle temel haklar sınırlandırılmaya çalışılmıştır, bunu tüzük ile Bakanlar Kurulu üzerinden yapamazsınız ancak yasa yaparak, Meclis’ten geçirerek temel hakları sınırlandıran bir düzenlemeyi yapma yetkiniz teknik olarak vardır.“ dedi.

- “Meclis'ten yasa olarak geçerse açılacak davayla Anayasa’daki laiklik ilkesine aykırı olup olmadığının incelemesi talep edilebilir”

Çok benzer bir düzenlemeyi ya da aynısını hükümetin Meclis'ten yasa olarak geçirip yürürlüğe koyabileceğini, teknik olarak Anayasa'ya göre bunun mümkün olduğunu belirten Özersay, “Kritik nokta şudur: Yarın aynı düzenlemeyi bu gayrimeşru hükümet Meclis'ten yasa olarak geçirirse ne olur? İşte o zaman açılacak bir dava ile Anayasa Mahkemesi’nin yapılan düzenlemenin Anayasa’daki laiklik ilkesine aykırı olup olmadığını incelemesi talep edilebilir. O noktada Mahkeme ne karar verir bunu şimdiden kestirmek mümkün değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Gerekçeli mahkeme kararını görmeden çok fazla yorum yapmanın doğru olmayacağını belirten Özersay, “Ancak bugünkü mahkeme kararının laiklik ilkesinin anlamı ve kapsamı bağlamında değil, bu konularda düzenlemeyi hangi kurumun yapabileceği bağlamında bir anlam ifade ettiği göz ardı edilmemelidir.” dedi.

- “Okullarda yarattıkları bu sıkıntı ve gerginlik şimdilik ortadan kalkmış olacak, ama şimdilik”

Özersay, “Kuşkusuz Meclis üzerinden yeni bir hamle yapılana değin bu konudaki tüzük iptal edildiği için, Meclis’te bir yasa yapılmadığı sürece okullarda yarattıkları bu sıkıntı ve gerginlik şimdilik ortadan kalkmış olacak, ama şimdilik.” diyen Özersay, hükümet görevde olduğu sürece özellikle yasa yaparak laikliğe dönük saldırıların devam edebileceğinin görülmesi gerektiği görüşünü savundu.