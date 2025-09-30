  • BIST 10989.2
Özil’in Ziyaretine Harmancı’dan Tepki

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Mesut Özil’in seçim öncesi KKTC ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Mesut Özil’in seçim öncesi KKTC ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Harmancı, “Marifet, Mesut Özil’i seçime 20 gün kala buraya getirmek değil; onun seviyesinde uluslararası kariyer yapmış sporcuları, beş yıllık süreç boyunca ülkemiz gençlerinin yanında hissettirmek ve gençlerimizin uluslararası yarışmalara katılım haklarını savunmaktır. Üstelik bunu Sarayönü’nde değil; Ankara, Cenevre ve New York’ta yapmaktır.” dedi.

Harmancı, Özil’in şu anda Türkiye’de “iktidarın halkla ilişkiler ajansının bir mankeni konumunda” olduğunu belirterek, “Buradaki insanlar üzerinde zaten bir etkisi yoktur; telefonla bağlanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafını aktarmaktan başka bir vazifesi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecine de değinen Harmancı, “Bu bir müdahale midir? Elbette müdahaledir. Önümüzdeki 20 günde bu tür müdahaleleri sıkça göreceğiz. Peki etkili olacak mı? Bunun kararını halk verecek. Biz, doğrulardan vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Harmancı, karşılarında yüzsüz, yolsuz ve içine düştüğü bataktan kurtulmak için çırpınan, zorla bir arada tutulan hükümetin desteklediği bir aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu ifade ederek, “Bir de gönül ve sevgi birlikteliğiyle ilerleyenler var. Biz tüm ayrılıklarımızı bir kenara bıraktık, geçmişin kırgınlıklarını geride bıraktık. Bu ülke ve toplumun geleceği, hiçbirimizin kişisel ya da partisel bekasından daha önemli olamaz” diye konuştu.

Harmancı, Tufan Erhürman etrafında kurulan halk birlikteliğinin önemine de değinerek, “Bu toprakların tüm çocuklarının haklarını hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda gerçek anlamda savunmak için geniş bir halk birlikteliğinin parçasıyız. Sonuna kadar bu birlikteliğin daha da büyümesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

