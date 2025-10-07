  • BIST 10732.81
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Sabah Postası programına katılarak Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı.
Öztürkler: TDT Zirvesi, KKTC'nin diplomatik gücünü gösterdi

Programda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılımını önemli bir diplomatik başarı olarak nitelendiren Öztürkler, bu görüşmenin KKTC’nin uluslararası görünürlüğü açısından değerli olduğunu belirtti.

Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı ile kurulan ilişkilerin KKTC’nin Türk dünyasıyla entegrasyonunu pekiştirdiğini belirterek, bu sürecin ülkeyi diplomatik açıdan daha güçlü bir konuma taşıdığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın son dönemdeki proaktif ve provokatif söylemlerine sert tepki gösteren Öztürkler, bu tür girişimlerin barışa hizmet etmediğini ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Öztürkler, Rum tarafının 1 Ekim’de düzenlediği törende komandoların attığı sloganlar ile F-16 savaş uçaklarının gerçekleştirdiği uçuşları, bölgedeki gerilimi tırmandıran adımlar olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sistematik bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını belirten Öztürkler, teslimiyetçi tutumuyla Hristodulidis hükümetinin bu sürece çanak tuttuğunu ifade etti.

Öztürkler, dün Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin de vurguladığı gibi, bu girişimlere karşı hem diplomatik masada hem de sahada tüm seçeneklerin kararlılıkla devreye sokulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, sürecin demokratik olgunlukla ilerlediğini ve halkın iradesinin sandığa yansıyacağını söyledi.

Öztürkler, bu seçimlerin yalnızca bir lider belirleme süreci değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının geleceğine dair stratejik bir yön tayini olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda, iki devletli çözüm modeline ve Ersin Tatar’a olan desteğini yineleyen Öztürkler, federasyon temelinde yürütülen müzakerelerin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle defalarca sonuçsuz kaldığını hatırlattı.

Başkan Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin ikinci görüşmesinin tamamlandığını ve üçüncü görüşmenin bir sonraki toplantıda yapılacağını açıkladı.

Uluslararası gelişmelere de değinen Öztürkler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu önerinin Hamas tarafından olumlu karşılanmasının dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Bölgedeki barış çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, bu süreçte insani diplomasinin ön plana çıkması gerektiğinin altını çizdi.

 

