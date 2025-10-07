Peş Peşe Üç Ölüm: Polis Soruşturmaları Sürüyor

Ülke genelinde son üç gün içerisinde yaşanan üç ayrı olayda üç kişi yaşamını yitirdi. Polis, her üç olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

Ülke genelinde son üç gün içerisinde yaşanan üç ayrı olayda üç kişi yaşamını yitirdi. Polis, her üç olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

Güzelyurt’ta ani rahatsızlık sonucu ölüm

05 Ekim 2025 tarihinde Güzelyurt’ta ikamet eden Seval Öztan (68), evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yapılan otopside, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm nedeninin ileri tetkiklerin ardından kesinleşeceği bildirildi.

Lefke’de direksiyon başında rahatsızlandı

06 Ekim 2025’te saat 14.00 sıralarında Lefke’de seyir halindeyken aniden rahatsızlanan Yılbay Işıktan (59), kontrolünü kaybederek aracının bahçe duvarına çarpması sonucu yaralandı. Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işıktan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin nedenin ileri tetkiklerle belirleneceği kaydedildi.