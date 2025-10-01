  • BIST 11111.86
Polis açıkladı: Kalp krizinden hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 75 Yaşındaki Erdoğan Atagören Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti


28 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulunan 75 yaşındaki Erdoğan Atagören’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 

