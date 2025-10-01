Polis açıkladı: Kalp krizinden hayatını kaybetti

28 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulunan 75 yaşındaki Erdoğan Atagören’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
