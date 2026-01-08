Rahvancıoğlu: “Kimlikle Girişe Hayır” tutumum 31 yıldır değişmedi

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Eylül 1995’te bir grup genç tarafından düzenlenen “Kimlikle Girişe Hayır” yürüyüşünü anımsattı.

Rahvancıoğlu, paylaşımında, “Günün anlam ve önemi vesilesiyle 17 Eylül 1995’te bir grup genç olarak düzenlediğimiz #KimlikleGirişeHayır yürüyüşünü hatırlatayım dedim” ifadelerine yer verdi.

O dönemde hükümette DP–CTP koalisyonunun bulunduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, CTP’nin sonraki yıllarda yedi kez büyük ortak, bir kez de küçük ortak olarak olmak üzere toplam sekiz kez hükümete girdiğini belirtti.

TKP/TDP’nin de söz konusu tarihten sonra iki kez hükümete girdiğini kaydeden Rahvancıoğlu, her iki partiye yönelik eleştirisini, “Her iki parti de ‘hükümet olabileceklerini ama iktidar olamayacaklarını’ defalarca kanıtladılar” sözleriyle dile getirdi.

Paylaşımının sonunda tutumunun değişmediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Ben 31 yıl sonra, aynı kararlılıkla yineliyorum: ‘Kimlikle Girişe Hayır!’ Söyleyeceklerim bu kadar…” ifadelerini kullandı.