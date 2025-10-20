  • BIST 10127.57
Resmi sonuçlar açıklandı... 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Resmi sonuçlar açıklandı... 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Resmi sonuçlar açıklandı... 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
Resmi sonuçlar açıklandı... 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimi resmi sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı seçilen CTP adayı Tufan Erhürman 87 bin 137 (yüzde 62,76), Ersin Tatar 49 bin 650 (yüzde 35,76) oy aldı.

Açıklamada, bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ 458 (yüzde 0,33), Ahmet Boran 198 (yüzde 0,14), Mehmet Hasgüler 300 (yüzde 0,22), İbrahim Yazıcı 331 (yüzde 0,24), Hüseyin Gürlek 322 (yüzde 0,23) ve KSP adayı Osman Zorba’nın 443 (yüzde 0,32) oy aldığı belirtildi.

