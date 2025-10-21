Resmiye Eroğlu Canaltay: UBP olağanüstü kurultaya gitmeli

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdiği bir açıklama yaptı ve “ UBP’nin olağanüstü kurultaya gitmesi ve bir öz eleştiri süreci yaşaması gerektiğini belirtti.

Canaltay açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanmıştır. Öncelikle, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı içtenlikle tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, geride kalan beş yıllık görev süresi boyunca büyük bir özveri ile hizmet eden Sayın Ersin Tatar’a da teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Seçim sonuçları, sadece bir adayın kazanması ya da kaybetmesi anlamına gelmiyor. Halkımız bu seçimde güçlü bir mesaj vermiştir. Alınan oylar, bir federasyon tercihi olarak okunmamalı; tam aksine, ülke yönetim tarzımıza, parti içi yapımıza ve siyaseti ele alış biçimimize verilmiş net bir uyarıdır. Bu uyarıyı doğru okumak, geleceğe hazırlanmak adına en önemli sorumluluğumuzdur.

UBP, son üç seçimde de aynı ekiple, aynı anlayışla yola çıkmış ve her defasında kaybetmiştir. Kaybederken de tedbir almamış, kendi içinde bir muhasebe yapmamıştır. Bu tablo, bir siyasi partinin geleceğini ve ülke yönetimine olan iddiasını tartışılır hale getirmiştir. Halk, kaybetmeye alışmış bir UBP istememektedir.

Parti içerisinde yapılan uygulamalar siyaseti güçlendirmek yerine zayıflatmıştır. Görev dağılımları ehliyet ve hakkaniyet esasına göre değil, dar çevrelerin tercihleriyle yapılmıştır. Bu durum hem parti tabanında kırgınlıklar yaratmış, hem de halkın gözünde güven kaybına yol açmıştır.

Bugün UBP’nin önünde iki seçenek vardır: Ya bu sessizlik sürecek ve kaybetmeye devam edecek, ya da kendi içine dönüp ciddi bir özeleştiri yaparak güçlenecek Kıbrıs Türk Halkına hizmeti sürdürecek. Çıkan söylentiler, parti içerisindeki kırgınlıklar ve halkın bize yönelttiği güvensizlik ortadadır. Artık bu sorunları halının altına süpürme lüksümüz yoktur.

Halk, siyasette değişim, adalet, liyakat ve samimiyet istemektedir. Partimizin yeniden güçlenmesi için olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekmektedir. Partinin delege sistemine dönerek, gerçek sahipleri olan delegeler, örgütler ve üyeler söz sahibi olmalı, yeni bir yol haritası belirlenmelidir.

Ben inanıyorum ki, doğru adımlar atıldığında UBP yeniden halkın güvenini kazanacaktır. Ancak bunun için önce kendi iç muhakememizi yapmak ve bu büyük başarısızlıktan ders çıkarmak zorundayız.”